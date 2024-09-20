"Троянський кінь" у Лівані: Ізраїль 15 років готував операцію з підриву пейджерів, – ABC News

Днями у Лівані посеред дня одночасно вибухнули тисячі пейджерів. Цю операцію Ізраїль готував щонайменше 15 років.

Про це пише ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці. У підготовці операції брали участь підставні компанії, повʼязані з офіцерами ізраїльської розвідки.

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Ізраїль роками готувався до підриву пейджерів у Лівані

Підставні компанії були прикриттям для справжнього виробника пейджерів. Ба більше, деякі працівники підприємств навіть не знали, на кого вони насправді працюють. Однією з таких компаній була зареєстрована в Будапешті фірма BAC Consulting.

Згідно з контрактом, ця фірма мала виробляти пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo. Однак представник угорського уряду заявив виданню, що BAC Consulting була лише "торговельним посередником" і не виробляла нічого на території країни.

За даними джерел, у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху. Розвідка США вважає такі операції занадто небезпечними для цивільних, тому не використовує у своїй практиці.

Як пише The New York Times, використовувати пейджери для зв'язку замість мобільних телефонів члени "Хезболли" почали ще кілька років тому. Видання зазначає, що у подібному рішенні Ізраїль побачив "шанс".

Зазначається, що вищезгадана компанія BAC Consulting мала звичайних клієнтів, для яких вона виробляла звичайні пейджери. Але єдиним клієнтом, який, як пише NYT, "справді був важливим", була "Хезболла", пейджери для яких були зроблені окремо.

На тлі цього Державне агентство національної безпеки Болгарії заявило, що перевіряє зареєстровану в Софії компанію, яка нібито була підставною юрособою для виготовлення пейджерів для "Хезболли". Там додали, що в країні не було проведено жодних митних операцій з товарами, про які йдеться.

Згодом норвезька Поліція безпеки (PST) заявила про початок "попереднього розслідування інформації, яка з'явилася" у ЗМІ, стосовно власника болгарської компанії – ним нібито виявився громадянин Норвегії. Наразі ані підтверджень, ані коментарів стосовно цього оприлюднено не було.

Щодо 17 вересня відомо про 12 загиблих та 2 800 поранених. Тоді по всій країні вибухали пейджери членів "Хезболли". І пейджери, і портативні радіостанції були закуплені 5 місяців тому. Ймовірно, у пристрої вибухівку заклала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад".