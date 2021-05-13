Підроблені сигарети та алкоголь з ОРДЛО: правоохоронці перекрили канал контрабанди

Зловмисники розповсюджували на підконтрольних Україні територіях нелегально виготовлені в ОРДЛО тютюнові вироби та алкоголь. Правоохоронці виявили та перекрили канал контрабанди.
Джерело:МВС
Алкогольні напої продавали без марок акцизного податку, а сигарети підробляли під виглядом відомих брендів. Правоохоронці провели обшуки в офісах та складах злочинців, у місцях гуртово-роздрібної торгівлі, у вантажних та легкових автомобілях.
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Що знайшли при обшуках
Також обшуки тривали у помешканнях фігурантів справи на території Донецької та Дніпропетровської областей. При цьому правоохоронним органам вдалось вилучити у злочинців:
- понад 125 тисяч пачок контрафактних цигарок;
- більше ніж 1 000 пляшок нелегального алкоголю;
- статутні та реєстраційні документи причетних до незаконної діяльності;
- документи щодо перевезення та реалізації зазначеної продукції,
- мобільні телефони та комп'ютери.
Головне слідче управління поліції проводить розслідування / Фото Національної поліції
Алкоголь продавали у пластикових пляшках без акцизних марок / Фото Національної поліції
Покарання за злочин
Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводження співробітників Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.Зверніть увагу! У травні 2021 року СБУ виявила схему нелегальних перевезень людей з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію. За це "пасажири" платили хабар бойовикам.