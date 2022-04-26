Підрозділи російських військ у Придністров’ї привели у повну бойову готовність

У так званому Придністров'ї росіяни вже у повній бойовій готовності, свідчать дані Генштабу. Окупантів на території невизнаної "ПМР" перевели у посилений режим несення служби.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що окупанти, які перебувають на території невизнаного Придністров'я, приведені в повну готовність та посилений режим несення служби.

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До цього в так званій "ПМР" пролунало кілька вибухів. За даними листа "урядовців" Придністров'я, яке оприлюднила українська розвідка, обстріли були спланованою провокацією Росії.

Окупанти планують використати диверсію в Придністров'ї як привід до залучення росіян з окупованої частини Молдови до війни в Росії.

Коротко про провокації у Придністров'ї

26 квітня у Придністров'ї неподалік селища Маяк пролунали два вибухи. Унаслідок цього пошкоджені антени, які транслювали російські частоти.

За останні 2 дні вибухи сталися вдруге. Попередні атаки відбулись 25 квітня в Тирасполі.

Президентка Молдови Майя Санду екстрено скликала Радбез через провокації в Придністров'ї.

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