Цілі підрозділи вдавали, що на фронті, а самі ховалися у тилу, – військовий омбудсмен

В Україні траплялися випадки, коли цілі військові підрозділи формально вважалися такими, що перебувають на передовій, хоча насправді служили в тилу. Військові отримували бойові виплати, які віддавали керівництву.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Які порушення виявляли у підрозділах?

За словами омбудсмена, цілі підрозділи використовували схеми із фіктивною службою. Вона зазначила, що такі дії є кримінальним правопорушенням. З ними намагаються боротися, як Генштаб, так і правоохоронні органи.

Решетилова наголосила, що кожен військовослужбовець, незалежно від місця служби, має бути готовим до виконання завдань у зоні бойових дій.

Вона підкреслила, що головними ризиками для військових залишаються поранення, загибель або полон. Найкращим способом їх мінімізувати є високий рівень підготовки та фахове навчання.

До слова, військова омбудсменка в інтерв'ю також розповіла, що в одній із військових частин в Україні виявили близько 2 тисяч осіб, непридатних до служби за станом здоров'я. За її словами, у частині триває перевірка за участі Міноборони та командування Сухопутних військ, щоб з'ясувати, на якому етапі стався системий збій – під час роботи ТЦК, ВЛК чи вже у самій частині.

