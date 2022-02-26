Підірвали міст біля Стоянки на трасі Київ-Житомир
26 лютого 2022 , 10:14Читать новость на русском
Міст біля Стоянки на трасі Київ-Житомир підірвали. Наразі проїхати з Києва до Житомира – неможливо.
Про підрив моста повідомили джерела 24 каналу в Офісі Президента. Жодних деталей наразі невідомо.
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На Житомирщині 26 лютого ворог намагався підірвати військову частину. З першої спроби в окупантів нічого не вдалося. З другої – лише 2 ракети влучили у ціль. Ще 3 – збили. Вони впали у Коростені.
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