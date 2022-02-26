Підірвали міст біля Стоянки на трасі Київ-Житомир

Міст біля Стоянки на трасі Київ-Житомир підірвали. Наразі проїхати з Києва до Житомира – неможливо.

Про підрив моста повідомили джерела 24 каналу в Офісі Президента. Жодних деталей наразі невідомо.

Зауважте ЗСУ під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС

На Житомирщині 26 лютого ворог намагався підірвати військову частину. З першої спроби в окупантів нічого не вдалося. З другої – лише 2 ракети влучили у ціль. Ще 3 – збили. Вони впали у Коростені.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.