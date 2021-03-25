Підстави для залучення Рожкової до відповідальності такі, як і для минулого керівництва Привату

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова на своїй посаді в топ-менеджменті Platinum bank в 2014–2015 роках робила точно те ж саме, що і топ-менеджери Privatbank. Про це у своєму коментарі у випуску Ukraine Daily інвесткомпанії Concorde Capital написав аналітик компанії Олександр Паращій.

"Майже всі корпоративні позики банків були надані пов'язаним сторонам – акція, яка, на думку Генерального прокурора Ірини Венедиктової, є підставою для притягнення до відповідальності колишніх керівників Приватбанку", – зазначив Олександр Паращій.

Він також уточнив, що проти Рожкової порушені не лише справи про державну зраду, але і справи, які розслідують її можливу корупцію, очолювані Національним антикорупційним бюро – органом, який вважається незалежним від адміністрації Зеленського.

Коментар аналітика інвесткомпанії стосується новини, опублікованої сайтом ZN.UA, де колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст зазначив, що хоча влада переслідує колишніх високопоставлених співробітників ПриватБанку, імовірно причетних до шахрайства, було порушено і справу проти Катерини Рожкової, першого заступника голови Національного банку України, яка зіграла важливу і хвалебну роль в націоналізації ПриватБанку.

Як раніше повідомлялося, Держбюро розслідувань займається вивченням випадку виведення 900 млн грн з ПриватБанку, в результаті, воно може привести до суду щодо заступника голови НБУ Рожкової та інших співробітників Національного банку.

Нагадаємо, в НБУ підтвердили, що ведеться внутрішнє розслідування щодо закупівель послуг Нацбанком.

Раніше українське англомовне видання Kyivpost опублікувало "сенсацію" – першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову хочуть судити за залучення міжнародного агентства Kroll до розслідування виведення коштів з ПриватБанку. Новину поширив цілий ряд ЗМІ, її прокоментували і сама Рожкова, і її колишня начальниця Валерія Гонтарєва. У ряді ЗМІ матеріал назвали маніпулятивним, так як журналіст озвучує роль двох шанованих компаній і "забуває" згадати українську "Астерс консалт", яка при цьому отримала майже 700 млн грн.