На підступах до Кривого Рогу підірвалось авто з ворожою ДРГ

Окупаційні війська, зупинені на далеких підступах до Кривого Рогу завдяки ЗСУ, намагаються пробратися ближче до міста невеликими групами. Вранці 22 березня на міні поблизу населеного пункту підірвалось авто з ворожим ДРГ.

Окупанти намагаються усіма силами дістатися Кривого Рогу, однак у них це ніяк не вдається. Таку інформацію повідомило командування територіальної оборони міста.

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Окрім намагань окупантів невеликими групами пролізти ближче до міста, орки направляють до Кривого Рогу свої розвідувальні групи на авто, крадених у жителів тимчасово окупованих районів.

Усі такі спроби, за інформацією територіальної оборони міста, успішно припиняються. Ефективну роль відіграють, зокрема, мінні загородження, встановлені ЗСУ. Вранці 22 березня на одному з таких загороджень підірвалось авто з ДРГ та зброєю ворога. Наразі вивчаються знайдені у залишках автомобіля документи.

До слова, через масове мінування територій, усіх жителів міста і Криворізького району закликають максимально суворо дотримуватись правил пересування по місцевості за межами населених пунктів.

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