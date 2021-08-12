Самопроголошений президент вирішив провести її, щоб подивитися в очі, але не народу. Не народу Білорусі, який довго чекав його на вулицях, не батькам олімпійців, які не повернулись на батьківщину після ігор, а журналістам – "кращим з кращих представникам своєї професії".

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Як відбувалася пресконференція

"Вчора я пройшовся вулицями Мінська, поспілкувався з людьми й не знайшов жодного, хто б був незадоволеним владою", "Олександре Григоровичу, хочу вам подякувати від душі, від своїх дітей. Моя дочка почала спати спокійно" – це вам для загального розуміння того, як розгорталась бесіда. У "теплій ванні" чи навіть "джакузі" Лукашенко перебував 8 годин.



Лукашенко провів пресконференцію / Фото president.gov.by

Втім, як би не намагалися журналісти показати диктатора лише у найкращому світлі, вовка під овечою шкірою сховати їм не вдалося. Що почула я? Брехню, фейки, залякування. Залякування, фейки та нескінченний потік брехні. З останнього й розпочнемо. Що говорить Лукашенко?

Свою стратегію реагування ми розробляли в екстремальних умовах. Це був хороший досвід. Він підняв на новий рівень нашу журналістику й перш за все авторську. Гострий для країни період дав нам героїв, політичних експертів, аналітиків, блогерів, – заявив Лукашенко.

А що ми маємо насправді? Орден Іуди.

"Це обличчя дегенерата. Це обличчя інстаграм-блогерки Анни Бонд. Послухайте, що вона пише: "Себе треба цінувати, поважати". А чи так далеко від цих слів до зізнання казанського стрільця?", – розповів пропагандист Григорій Азарьонок.

Також закриття незалежних ЗМІ – МВС Білорусі подало позов до суду, у якому просить Феміду визнати інформаційну продукцію порталу TUT.BY і Zerkalo.io. екстремістськими. Причиною є те, що вони дозволяли собі ретранслювати не лише позицію Лукашенка, а й народу Білорусі, що зовсім не одне й те саме.

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Та й сам Лукашенко лише протягом однієї пресконференції кілька разів заперечував свої ж слова. Спершу він заявляв, що 2021 рік оголосили часом народної єдності. Однак згодом самопроголошений президент наголосив, що міг з легкістю ввести армію в дію. Напевно, для того, щоб народ вже точно об'єднався, Лукашенко вирішив відгородити його кордоном від решти світу.



Лукашенко на пресконференції заперечував свої ж слова / Фото president.gov.by

Будьмо чесними, ніхто й особливо не рветься їхати у Білорусь. Навпаки – Литва вже повідомила, що на литовсько-білоруському держкордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів. Через це литовський парламент схвалив резолюцію, якою називає зростання нелегальної міграції гібридною агресією Білорусі.

Водночас польські прикордонники затримали аж 349 іноземців, які намагались нелегально з тієї ж таки Білорусі потрапити до сусідньої країни.

Лукашенко дорікав Україні

Не здивуюсь, якщо саме так на територію України свого часу потрапили й ті, хто вбив журналіста Павла Шеремета, яким Лукашенко також не забув дорікнути Україні.

В Україні вбили Шеремета. Скільки років минуло. Звинуватили тоді Росію. Де результати? Чому нема результатів,

– заявив Лукашенко.

Ще одна смерть – Віталія Шишова, до якого, каже, немає жодного відношення.

"Цей Шишов де перебував? В Україні. Його підтримували спецслужби України. Він був на вашій території. Він повісився чи його повісили на вашій території? Ви, будь, ласка, займайтеся і дайте відповідь", – наголосив самопроголошений президент.

Та й цей Роман Протасевич, заради якого Білорусь, я на цьому наголошую, посадила літак міжнародної компанії у Мінську під приводом вибухівки на борту – теж зайвий клопіт для Лукашенка.

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На додачу диктатор особисто звинуватив Володимира Зеленського у підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі. Також він похизувався тим, що саме Мінськ зупинив війну в Україні. Однак, за словами Лукашенка, якщо він захоче, то може поставити Україну на коліна.

Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будьмо відвертими, ми б це зробили протягом кількох днів разом з Путіним, якого ви не любите,

– заявив диктатор.



Олександр Лукашенко та Володимир Путін / Фото Getty Images

Він навіть сказав, що в принципі не відкидає можливості визнати Крим російською територією. Зрозуміло, що на такі заяви не могли не відреагувати у МЗС України. Там попередили Лукашенка про наслідки, які обов'язково будуть, щойно слова стануть дійсністю.



"Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", – заявили в МЗС.



Однак про правові наслідки можна попереджати людину, яка живе за законом, а не ту, яка вважає, що закон – це він.

"Ми маємо справу з психічно хворою людиною, яка не відповідає за свої заяви. Він не розуміє, до яких наслідків можуть призвести його слова", – розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич.