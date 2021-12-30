Підсумки року: 2021-й в мемах

Здавалося, після 2020-го нас більше ніщо не зможе здивувати. Але 2021 зміг!

У 2021 році для України та світу ми нарахували 30 важливих мемів, котрі будемо згадувати у наступні роки.

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Хто потрапив до тридцятки

Якщо коротко та за хронологією, то це:

Берні Сандерс

Фітнес та переворот у М'янмі

I am not a cat

Санкції на телеканали Медведчука

Марсохід Персевіренс

Інтерв'ю Гаррі та Меґан для Опри

Суецький канал та Ever Given

Президент Зеленський та вакцинація

Зоряні війни: Падме та Енакін

Євробачення та Go_A

In Ukraine we don't say

Євро 2020 та Артем Довбик

Французький вісник Веса Андерсона

Запуск ринку землі в Україні

Відставка Авакова та фейс Гогілашвілі

Цікаво 2021 рік завершується на позитивній ноті

Олімпіада та Максим Крипак

Моршин вакцинувався

Нам 30 років – Ющенко та Порошенко "пішли на пиво"

Гра в кальмара

Старий голова Верховної Ради

Петро Порошенко зібрав гриби

Твіттер – найсильніший

Ангела Меркель пішла від нас

"Голодна блогерська туса"

Happy bus / sad bus

Twitter @Ukraine – абсолютний головний біль

Батько наш Бандера.

А якщо довго й у вас є час та натхнення, то ось відео про кожен з мемчиків: