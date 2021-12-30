Підсумки року: 2021-й в мемах

30 грудня 2021 , 20:16
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Джерело:

фейсбук Яреми Духа

Здавалося, після 2020-го нас більше ніщо не зможе здивувати. Але 2021 зміг!

У 2021 році для України та світу ми нарахували 30 важливих мемів, котрі будемо згадувати у наступні роки.

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Хто потрапив до тридцятки

Якщо коротко та за хронологією, то це:

  • Берні Сандерс
  • Фітнес та переворот у М'янмі
  • I am not a cat
  • Санкції на телеканали Медведчука
  • Марсохід Персевіренс
  • Інтерв'ю Гаррі та Меґан для Опри
  • Суецький канал та Ever Given
  • Президент Зеленський та вакцинація
  • Зоряні війни: Падме та Енакін
  • Євробачення та Go_A
  • In Ukraine we don't say
  • Євро 2020 та Артем Довбик
  • Французький вісник Веса Андерсона
  • Запуск ринку землі в Україні
  • Відставка Авакова та фейс Гогілашвілі

Цікаво 2021 рік завершується на позитивній ноті

  • Олімпіада та Максим Крипак
  • Моршин вакцинувався
  • Нам 30 років – Ющенко та Порошенко "пішли на пиво"
  • Гра в кальмара
  • Старий голова Верховної Ради
  • Петро Порошенко зібрав гриби
  • Твіттер – найсильніший
  • Ангела Меркель пішла від нас
  • "Голодна блогерська туса"
  • Happy bus / sad bus
  • Twitter @Ukraine – абсолютний головний біль
  • Батько наш Бандера.

А якщо довго й у вас є час та натхнення, то ось відео про кожен з мемчиків:

 

Автор: Ярема Дух