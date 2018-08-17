Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Затоплення Львова

У підсумковому випуску новин за 17 серпня станом на 21:00 – на фронті знову неспокійно, один наш військовий поранений, окупанти 14 разів обстріляли українські позиції. Люди на човнах, а місто без електротранспорту, годинна злива у Львові паралізувала рух на кількох вулицях.

Також у випуску: Херсонський суд засудив довірену особу Путіна Олену Одновол до трьох років умовного. У Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Семирічного хлопчика вбило струмом у Рівному.