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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Затоплення Львова

Випуск новин 387 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 17 серпня станом на 21:00 – на фронті знову неспокійно, один наш військовий поранений, окупанти 14 разів обстріляли українські позиції. Люди на човнах, а місто без електротранспорту, годинна злива у Львові паралізувала рух на кількох вулицях.

Також у випуску: 

Херсонський суд засудив довірену особу Путіна Олену Одновол до трьох років умовного.

У Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією.

Семирічного хлопчика вбило струмом у Рівному.

Теги: Новини України Новини Львова Негода в Україні Війна на Донбасі Випуск новин Погода Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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