Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Затоплення Львова
У підсумковому випуску новин за 17 серпня станом на 21:00 – на фронті знову неспокійно, один наш військовий поранений, окупанти 14 разів обстріляли українські позиції. Люди на човнах, а місто без електротранспорту, годинна злива у Львові паралізувала рух на кількох вулицях.
Також у випуску:
Херсонський суд засудив довірену особу Путіна Олену Одновол до трьох років умовного.
У Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією.
Семирічного хлопчика вбило струмом у Рівному.
Джерело: 24 канал
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