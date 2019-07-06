Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський на Західній Україні. Невдачі російського війська

У підсумковому випуску новин за 6 липня станом на 21:00 – президент Володимир зеленський приїхав до Львова на зустріч з громадськістю. Пообіцяв розібратися зі сміттєвою блокадою та представив нового очільнику регіону. На Сумщині сьогодні попрощалися із українським воїном з позивним "Фугас". 25-річний Едуард Лобода під час розмінування поблизу Мар'їнки, накрив собою снаряд, який мав вибухнути.

Також у випуску: В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. Дитячий табір "Вікторія", в якому загинули троє дівчаток, незабаром знову відкриють. У неділю о 19:30, до п'ятої річниці звільнення українських міст Донбасу від російських окупантів, 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь. Український форпост".

Джерело: 24 канал