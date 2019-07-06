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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський на Західній Україні. Невдачі російського війська

      Випуск новин 209 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 липня станом на 21:00 – президент Володимир зеленський приїхав до Львова на зустріч з громадськістю. Пообіцяв розібратися зі сміттєвою блокадою та представив нового очільнику регіону. На Сумщині сьогодні попрощалися із українським воїном з позивним "Фугас". 25-річний Едуард Лобода під час розмінування поблизу Мар'їнки, накрив собою снаряд, який мав вибухнути.

      Також у випуску:

      В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала.

      Дитячий табір "Вікторія", в якому загинули троє дівчаток, незабаром знову відкриють.

      У неділю о 19:30, до п'ятої річниці звільнення українських міст Донбасу від російських окупантів, 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь. Український форпост".

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Львова Новини Закарпаття Володимир Зеленський Жертви Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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