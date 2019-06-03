Підсумковий випуск новин за 22:00: Помер поранений патрульними хлопчик. Міжнародний трибунал ООН
У підсумковому випуску новин за 3 червня станом на 22:00 – хлопчик, у якого три дні тому поцілив п'яний поліцейський, помер у Дитячій клінічній лікарні. Дитину врятувати не вдалося, бо унаслідок пострілу вона дістала тяжке поранення голови. Росія в міжнародному суді ООН намагається довести свою непричетність до конфлікту на Сході України і до утисків татар в окупованому Криму.
Також у випуску:
Раптова злива накрила містечко Новодністровськ на Буковині.
Блискавка вбила двох людей на Херсонщині.
Скандальний ролик про напад Румунії на Україну.
Джерело: 24 канал
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