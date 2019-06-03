Підсумковий випуск новин за 22:00: Помер поранений патрульними хлопчик. Міжнародний трибунал ООН

У підсумковому випуску новин за 3 червня станом на 22:00 – хлопчик, у якого три дні тому поцілив п'яний поліцейський, помер у Дитячій клінічній лікарні. Дитину врятувати не вдалося, бо унаслідок пострілу вона дістала тяжке поранення голови. Росія в міжнародному суді ООН намагається довести свою непричетність до конфлікту на Сході України і до утисків татар в окупованому Криму.

Також у випуску: Раптова злива накрила містечко Новодністровськ на Буковині. Блискавка вбила двох людей на Херсонщині. Скандальний ролик про напад Румунії на Україну.

Джерело: 24 канал