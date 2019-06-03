Итоговый выпуск новостей за 22:00: Умер раненый патрульными мальчик. Международный трибунал ООН
В итоговом выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 22:00 – мальчик, у которого три дня назад попал пьяный полицейский, умер в Детской клинической больнице. Ребенка спасти не удалось, потому чтовследствие выстрела он получила тяжелое ранение головы. Россия в международном суде ООН пытается доказать свою непричастность к конфликту на Востоке Украины и к притеснениям татар в оккупированном Крыму.
Также в выпуске:
Внезапный ливень накрыл городок Новоднестровск на Буковине.
Молния убила двух человек на Херсонщине.
Скандальный ролик о нападении Румынии на Украину.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии