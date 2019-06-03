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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Умер раненый патрульными мальчик. Международный трибунал ООН

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 22:00 – мальчик, у которого три дня назад попал пьяный полицейский, умер в Детской клинической больнице. Ребенка спасти не удалось, потому чтовследствие выстрела он получила тяжелое ранение головы. Россия в международном суде ООН пытается доказать свою непричастность к конфликту на Востоке Украины и к притеснениям татар в оккупированном Крыму.

      Также в выпуске:

      Внезапный ливень накрыл городок Новоднестровск на Буковине.

      Молния убила двух человек на Херсонщине.

      Скандальный ролик о нападении Румынии на Украину.

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      Теги: Новости Украины Полицейские убили 5-летнего мальчика ООН Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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