Итоговый выпуск новостей за 22:00: Умер раненый патрульными мальчик. Международный трибунал ООН

В итоговом выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 22:00 – мальчик, у которого три дня назад попал пьяный полицейский, умер в Детской клинической больнице. Ребенка спасти не удалось, потому чтовследствие выстрела он получила тяжелое ранение головы. Россия в международном суде ООН пытается доказать свою непричастность к конфликту на Востоке Украины и к притеснениям татар в оккупированном Крыму.

Также в выпуске: Внезапный ливень накрыл городок Новоднестровск на Буковине. Молния убила двух человек на Херсонщине. Скандальный ролик о нападении Румынии на Украину.

Источник: 24 канал