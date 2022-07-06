Програму треба розширити, – Хмельницький назвав допомогу, яка потрібна бізнесу від держави

Велика частина українського бізнесу постраждала від війни у фізичному та фінансовому контекстах. Зараз підприємці потребують допомоги від держави, аби втриматися на плаву та далі підтримувати економіку.

Бізнесу потрібні доступні кредити

Про це 24 каналу розказав підприємець, інвестор та засновник холдингу UFUTURE Василь Хмельницький. Він наголосив, що насамперед необхідно забезпечити бізнесу можливість дешевого кредитування.

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За його словами, зараз усе відбувається навпаки. Держава підвищує ставку НБУ для банків, а банки, своєю чергою, – для бізнесу.

"Наприклад, до мене подзвонив сьогодні банк і каже: "Ми дуже вибачаємося, але у нас сьогодні кредит з вами під 15%, а через тиждень ми переводимо на 21%". Розумієте, мені сьогодні й під 15% не дуже легко це обслуговувати, а 21 – це взагалі жахливо", – поділився Хмельницький.

Тож він вважає, що зараз необхідно розширити програму, яка видає кредити малому та середньому бізнесу під 5%. Це потрібно, щоб більше підприємців могли брати кредити.

Хмельницький переконаний, що з кредитною ставкою у понад 20% просто неможливо заробляти кошти та бути успішним. На його думку, 75% компаній, які візьмуть кредити з такими ставками, через якийсь час просто не зможуть їх віддати.

Це буде катастрофа для країни та для банківської системи,

– підсумував підприємець.

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