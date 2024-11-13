В останні тижні каденції: Білий дім забезпечить Україні "кращу позицію за столом переговорів"

У Міністерстві оборони США не хочуть спекулювати щодо "планів" новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. При цьому Штати продовжують зосереджуватися на допомозі Україні захиститися від агресії Росії.

Про це повідомив речника Міністерства оборони, генерал-майор ВПС США Пет Райдер на брифінгу, інформує 24 Канал. Зокрема, у нього запитали, що Білий дім зробить в останні тижні каденції, щоб забезпечити Україні "кращу позицію за столом переговорів".

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Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації. Я наголошував раніше, ми зосереджені на поточній ситуації та спілкуванні з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії,

– зазначив Райдер.

За його словами, міністр Остін багато разів говорив про те, що Україна важлива і її безпека важлива не тільки для Європи, а й для Штатів.

США продовжать підтримувати Україну

У цьому контексті речник згадав і про "сильну підтримку України" обома американськими партіями й зазначив, що США збираються й надалі підтримувати тісну комунікацію зі союзниками та партнерами, аби вона продовжувалась.

Ми й надалі будемо зосереджені на завданні – допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотези,

– підсумував прессекретар.

Які обсяги допомоги доступні

На військову підтримку Києва за програмою PDA ще залишилося 7,1 мільярда доларів. А ще приблизно 2,2 мільярда долаоів доступні за програмою USAI.

Представник Пентагону заявив, що Штати поспішатимуть з наданням допомоги Україні і використають всі наявні кошти.

Загалом у нас є 7,1 мільярда доларів для Ініціативи сприяння безпеці України, що включає 4,3 мільярда для 2024-го фінансового року та 2,8 мільярда повернутих коштів, із яких 2,21 мільярда залишаються в США,

– зазанчив Райдер.

Він наголосив, що Штати продовжатть "швидко надавати допомогу, використовуючи ці ресурси", щоб забезпечити Україну необхідними засобами для стримування російській агресії.

"Нещодавно було оголошено нові пакети допомоги, і в умовах нагальної ситуації на полі бою ми продовжимо докладати максимум зусиль для своєчасної підтримки України", – сказав прессекретар Пентагону.

Зауважимо, що Райдер повідомив, що з моменту затвердження Конгресом додаткових фінансових коштів для України у квітні 2024 року США вже передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей.