У підвалах до десятка дітей: наслідки обстрілу дитсадка в Сєвєродонецьку

Російські окупанти 2 березня обстріляли Сєвєродонецьк. Снаряди влучили у дитячий садочок.

У підвалах садку перебувають 8 дітей та 2 дорослих. Наразі рятувальники проводять заходи, аби їх евакуювати.

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Відомо, що обстріли пошкодили дах будівлі та перебили тепломережу.



Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк / Фото "Оперативний ЗСУ"



Снаряди пошкодили дах будівлі / Фото "Оперативний ЗСУ"

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