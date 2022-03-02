У підвалах до десятка дітей: наслідки обстрілу дитсадка в Сєвєродонецьку
2 березня 2022 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
Російські окупанти 2 березня обстріляли Сєвєродонецьк. Снаряди влучили у дитячий садочок.
У підвалах садку перебувають 8 дітей та 2 дорослих. Наразі рятувальники проводять заходи, аби їх евакуювати.
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Відомо, що обстріли пошкодили дах будівлі та перебили тепломережу.
Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк / Фото "Оперативний ЗСУ"
Снаряди пошкодили дах будівлі / Фото "Оперативний ЗСУ"
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