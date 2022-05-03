У підвалах ще багато людей: військові показали кадри евакуації з "Азовсталі"

З бункерів "Азовсталі" напередодні евакуювали понад сотню осіб. Проте люди, які вийшли звідти кажуть: у підвалах заводу, який без упину накривають бомбами, є ще багато цивільного населення.

Кадри евакуації мирних жителів з заводу опублікував полк "Азов". У відео люди розповідають, як вони жили понад 2 місяці у катакомбах та про тих, хто там залишився.

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Лише у нашому бункері було понад 10 дітей, – евакуйована

Там залишились діти, цивільні. У нашому бункері було 2 маленьких дітей – 4 та 7 років. Дітки 10 – 12 років – більше ніж десять лише в нашому бункері. А такий бункер – не один. Це ж страшні авіаудари, стіни дрижать,

– розповіла жінка, яку евакуювали з дитиною.

Вона зазначила: ще кілька таких ворожих прильотів і прихистку не буде. Жінка наголосила: у бункері, де вона переховувалась, було понад 50 людей, досі залишилось – понад 40.

Українські солдати допомагали і продуктами, і морально

Маріупольці кажуть: українські військові допомагали їм, як могли. Вони приносили продукти, а також підтримували морально. Евакуюватись люди дуже бояться, адже їм ніхто не дає гарантій, що їх вивезуть до Запоріжжя – на підконтрольну Україні територію.

Ми сподіваємось доїхати в Україну – куди-небудь. Була евакуація і двічі зривалась,

– розповідають люди.

Мирні мешканці кажуть: зелені коридори, які пропонували росіяни, їх не цікавили. Загарбникам вони не довіряють. Вже в автобусі маріупольці кажуть, що рушають вони – на Батьківщину, в Україну, хоча їхній дім був тут. Дивлячись через вікна автобуса на своє знищене ворогом рідне місто, багато-хто не може стримати сліз.

Дивіться відео евакуації цивільного населення з "Азовсталі"

Коротко про ситуацію на "Азовсталі": останні новини

Вранці 3 травня захисники Маріуполя повідомили, що вороги розпочали штурм "Азовсталі". Росіяни застосовують піхоту, бронетехніку та пробують висадити десант з катерів.

Вночі противник завдавав нищівних ударів по заводу. Загинули 2 цивільні жінки, ще з 10 осіб отримали поранення.

В Офісі Президента України запевняють: робитимуть все необхідне, аби врятувати оборонців Маріуполя, які опинились в блокаді.

Варто подивитись: термінове звернення заступника командира полку "Азов":