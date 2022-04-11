У підвалі спалили живцем цілу сім'ю: Синєгубов розповів про звірства окупантів на Харківщині

Деякі населені пункти Харківщини вдалося звільнити від окупантів. І в них військові та місцева влада побачила звірства, які залишили по собі загарбники на Київщині.

Глава Харківської ОВА в ефірі телеканалу "Рада" розповів про злочини, які скоїли російські загарбники. Їхні дії нічим не відрізняються від того, що ми вже бачили на звільненій Київщині.

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Людей катували та вбивали

Всюди, куди приходять російські військові, залишаються лише руїни та смерть. У цьому вкотре пересвідчилися після звільнення деяких населених пунктів на Харківщині.

Так, в області окупанти знищили майже 2 тисячі житлових будинків. Наприклад, у Вільхівці залишилося дуже мало помешкань, яким вдалося вціліти після атак орків.

Був житловий будинок, де у підвалі спалили живцем цілу сім'ю. Зараз цим фактом займаються правоохоронні органи,

– розповів він.

Олег Синєгубов також додав, що знайшли фельдшера зі слідами насильницької смерті. У нього були зав'язані за спиною руки, а сам він був убитий пострілом у голову. І подібних фактів, наголосив глава ОВА, є ще низка.

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