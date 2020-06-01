У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України тривають дискусії щодо підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників. Щоправда, наразі остаточне рішення ще не ухвалили.

Мінекоенерго нібито піднімає норми споживання газу для людей без лічильників: що відомо

За інформацією низки ЗМІ, Міністерство енергетики підготувало проєкт рішення уряду щодо підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників. Про це пише 24 канал.

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Так, начебто пропонували підвищити норму для використання тільки газової плити з 3,28 кубометра на особу

до 5,2 кубометра з квітня до вересня

до 7,6 кубометрів з жовтня по березень.

Водночас під час використання газової плити та газової колонки пропонували підняти норму з 10,49 кубометра на людину

до 16,3 кубометра на людину з квітня по вересень

до 27 кубометрів на людину з жовтня по березень.

Таким чином, якщо рішення ухвалять, плата за газ для користувачів без лічильників мала б зрости приблизно вдвічі.

Як на це відреагували у Мінекоенерго

Радник виконувача обов’язків очільника відомства Олександр Трохимець зауважив, що вони дійсно обговорюють питання норм споживання. Щоправда, рішення щодо підняття поки немає.

Трохимець додав, що це питання спершу має обговорити Експертна рада. Далі його детально вивчатимуть.

І вже потім відповідні рекомендації даватимуть як представники Міністерства енергетики та захисту довкілля, так і очільниця відомства Ольга Буславець.

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До слова, з 1 червня вартість газу для промислових споживачів знизилася більш ніж на 23 – 26%. Отже, його вартість тепер для них становить від 2 713 гривень до 3 182 гривень за тисячу кубометрів. Але до цієї ціни не входять ПДВ і витрати на транспортування.