Підвищення цін на український експорт дозволило суттєво наповнити держбюджет

В останні квартали спостерігається відчутне пожвавлення української економіки. Це, своєю чергою, позитивно вплинуло на наповнення головного кошторису.

За перші 7 місяців 2021 року, за даними уряду, держбюджет поповнився на понад 680 мільярдів гривень, та перевищив аналогічний показник 2020–го року.

В основному, причиною стали митні та податкові надходження. Значну роль у цьому зіграв вітчизняний експорт сировинних товарів, світові ціни, які нині б’ють абсолютні рекорди. Мова йде передусім про зернові (пшеницю, рапс, кукурудзу), олійні, а також залізну руду та іншу металопродукцію.

На сьогодні ціна на ці продукти зростає. Якщо говорити про пшеницю, то на сьогодні ціна складає маже 750 доларів, зростання цін продовжиться. Очікується, що вже в вересні ціна сягатиме 800 доларів, відповідно, є певні передумови до того, що ціна і далі буде зростати,

– пояснив Юрій Нетесаний, керуючий партнер ІК "Атланта Капітал".

Чи довго протримається нинішній "ціновий тренд" на сировинних ринках – невідомо, адже експерти прогнозів не дають. Вони пояснюють, що світова економіка перебуває в процесі переходу на інший технологічний устрій, тому українські експортери мають бути готові до різких змін цін в обидві сторони.