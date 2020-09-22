Держава більше підтримуватиме людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Соціальну допомогу для них підвищать із початку 2021 року – Зеленський підписав відповідний закон.

21 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про що повідомили у пресслужбі глави держави.

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Кому, коли та наскільки збільшать соціальну допомогу

Людям з інвалідністю з дитинства

Людям з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи

З 1 січня 2021 – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

З січня 2022 – до 200% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Людям з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи

З 1 січня 2021 – з 50% до 100% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Самотнім людям з інвалідністю з дитинства II та III груп, які потребують постійного стороннього догляду

З 1 січня 2021 – з 15% до 75% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Дітям з інвалідністю

Дітям з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років

З 1 січня 2021 – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

З 1 січня 2022 – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Дітям з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років

З 1 січня 2021 – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

З 1 січня 2022 – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

До слова У лютому Зеленський також підписав важливий для людей з інвалідністю закон

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд" (№ 851-IX) Верховна Рада ухвалила 2 вересня 2020 року.