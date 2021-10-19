Підвищує наші спроможності на Донбасі, – Таран про військову допомогу США

Військова допомога Сполучених Штатів збільшує можливості Збройних сил на Донбасі. Вона також підвищує бойові спроможності України на морі.

Про важливість підтримки Вашингтона на спільному з главою Пентагону Ллойдом Остіном брифінгу заявив очільник Міністерства оборони України Андрій Таран.

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Можливості України, які надає допомога США

За словами Тарана, допомога від США збільшує спроможності України.

Наша система зв'язку на передовій базується на американських засобах радіозв'язку, засобах криптозахисту, вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення,

– зазначив міністр.

Таран додав, що американська допомога також підвищує бойові спроможності України на морі. Це стає можливим завдяки постачанню кораблів класу Island. Крім того, США ще будуть поставлятися швидкісні кораблі класу Mark 6.

Також Україна отримує засоби контрбатарейної боротьби. Тому, підсумував глава Міноборони, американська допомога є дуже ефективною.

Допомога Україні від США: останні новини

18 жовтня Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. У ній – боєприпаси на медобладнання для Збройних сил України. Це допомога, про яку під час візиту до США домовлявся президент Володимир Зеленський.