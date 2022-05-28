На під'їзді до Чернігова побудують тимчасовий переїзд через Десну

Згодом облаштують тимчасову переправу через Десну на під'їзді до Чернігова. Також триває підготовка до відновлення мосту.

Міст через Десну поблизу обласного центру – одна з найбільших інфраструктурних втрат Чернігівської області під час бойових дій. Після того, як його розбомбили рашисти, логістична ситуація в області значно ускладнилась. Про це повідомила Чернігівська ОВА 28 травня.

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Через Десну зведуть переправу

Офіс Президента розуміє проблематику і спільно з фахівцями Служби автодоріг вже спланував побудову нового сучасного мосту. Деталі цього завдання безпосередньо на місці нещодавно обговорювали із Кирилом Тимошенком під час його робочого візиту до області,

– зазначають у військовій адміністрації.

Проте зведення нового мосту – це тривалий процес. Тому Чернігівська обласна військова адміністрація спільно з підрозділами ЗСУ вже найближчим часом візьметься за монтаж тимчасового переїзду. Робота розпочнеться одразу тоді, як тільки дозволять це природні умови. Адже у Десні зараз надто високий рівень води. Про це повідомив заступник начальника ОВА Дмитро Синенко.

Під час створення переправи дорогами області їхатиме техніка з відповідними конструкціями, серед неї – і військова. Тому ОВА закликала людей не фотографувати техніку й не поширювати інформацію про неї. Це до того ж карається законом.

Не фотографуйте цю техніку, не поширюйте інформацію про процес зведення переправи та її точне місцезнаходження! Усі особи, які порушуватимуть ці обмеження, відчують пильну увагу з боку правоохоронних органів України,

– мовиться у зверненні.

Міст зруйнували російські окупанти

Автомобільний міст у Чернігові російські окупанти знищили вночі 23 березня. Він сполучав місто з Києвом. Цю інформацію ЗМІ підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Загарбники скинули на сполучення авіабомбу. Внаслідок удару впав один із прольотів мосту,

Відомо, що через міст з Чернігова організовували евакуаційні рейси та завозили гуманітарну допомогу до міста.

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