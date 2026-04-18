Можуть заїжджати навіть вантажівки: журналістка показала вражаючі підземні укриття ЗСУ
- ЗСУ створюють великі мережі тунелів для захисту від обстрілів, у які можуть заїжджати навіть вантажівки.
- Облаштовані підземні містечка мають кухні та зони для тварин, загальна протяжність тунелів становить близько 400 метрів.
Тунелі ЗСУ показала журналістка "Спецкору" та "ТСН" Юлія Кирієнко.
Які тунелі копають війська ЗСУ?
Кирієнко показала підземні тунелі ЗСУ, куди навіть можуть заїжджати вантажівки, ще й не одна. Ці укриття походять на цілі підземні містечка, а не на прості землянки.
Під землею облаштована велика кухня для військових, як у справжній ресторації, живуть собаки та інші улюбленці.
Загальна протяжність тунелів конкретно продемонстрованого містечка близько 400 метрів.
Як військові живуть під землею: дивіться відео
Нацполіція викрила масштабну схему на закупівлі дров для ЗСУ
Нацполіція викрила схеми на закупівлі дров для ЗСУ, завдавши державі збитків на 100 мільйонів гривень.
За даними слідства, в окремих договорах вартість деревини для Збройних сил України була завищена на 30 – 40% від ринкової.
Підозру отримали шість організаторів схем, а в рамках розслідування проведено майже 50 обшуків у 15 областях України.