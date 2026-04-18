Можуть заїжджати навіть вантажівки: журналістка показала вражаючі підземні укриття ЗСУ

Аби уберегтися від ворожих обстрілів ЗСУ копають великі мережі тунелів. У них навіть можуть заїжджати вантажівки.

Тунелі ЗСУ показала журналістка "Спецкору" та "ТСН" Юлія Кирієнко.

Які тунелі копають війська ЗСУ?

Кирієнко показала підземні тунелі ЗСУ, куди навіть можуть заїжджати вантажівки, ще й не одна. Ці укриття походять на цілі підземні містечка, а не на прості землянки.

Під землею облаштована велика кухня для військових, як у справжній ресторації, живуть собаки та інші улюбленці.

Загальна протяжність тунелів конкретно продемонстрованого містечка близько 400 метрів.

Як військові живуть під землею: дивіться відео

