"Страх перестає бути основним": як піхотинці щоденно захищають Україну

6 травня в Україні відзначають День піхоти. Ці бійці роблять найважчу і найважливішу роботу в нашому війську.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу "Сапер", командир механізованої роти 1-го механізованого батальйону KASSTA 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, розповів про підготовку піхотинців до виходу, їхнє забезпечення та повернення.

Як працюють із новобранцями?

"Сапер" розповів, що новобранців на позиції готують залежно від задачі – чи це штурмові завдання, чи оборонні. Для цього шукають максимально схожу локацію і відпрацьовують всі нюанси. Такий підхід, як показує практика, дає непоганий результат.

Якщо йдеться про штурмові дії, то проводиться аеророзвідка укріплень противника і місць розташування. Тоді намагаємось знайти найкращий спосіб для виконання завдання і працюємо на локації, поки не буде виходити майже ідеально,

– поділився військовий.

Якщо новобранець боїться або неготовий до виходу, тоді йому дають можливість поспілкуватися та набратися досвіду у тих, хто нещодавно повернувся з позицій.

За словами "Сапера", коли новобранець потрапляє на позицію, страх перестає бути основним.

Якщо це перший вихід бійця, то є провідник або супровід з дрона.

Якщо бачимо, що вони підходять до ворога, то надаємо цю інформацію, оцінюємо обставини навколо, даємо вказівки, що робити, куди підходити і як відпрацьовувати. Ну й надаємо підтримку артилерії, FPV-дронів, скидами. Надаємо всю підтримку, яку можемо,

– розповів командир.

Шлях піхоти до безпосереднього прибуття на позицію займає близько доби. Але все залежить від погодних умов та вогневого впливу противника. Тож бувають випадки, коли це може зайняти 2 – 3 години, так і добу чи більше.

До слова, "Сапер" розповів, що завдяки безпілотним системам зараз мало окупантів доходить до українських позицій. Якщо і доходить, то це невелике угруповання. Як правило, це можливо лише в дощ чи туман. Та й дійти можуть не всі.

"Сапер" майже постійно перебуває на командно-спостережному пункті та контактує із бійцями.

Комунікація із рідними можлива через командування.

Пряму розмову забезпечити ми не можемо, але боєць може записати голосове через радіостанцію і ми передаємо його рідним. Так само рідні записують голосові й ми передаємо їх на позиції,

– розповів військовий.

Що із забезпеченням?

Забезпечення бійців на позиціях відбувається за допомогою дронів та НРК.

Важкі бомбери щодня скидають посилки, якщо дозволяють погодні умови. Якщо порівнювати з тим, що я чую про інші підрозділи, то в нас все дуже гарно,

– зауважив "Сапер".

Нагадаємо, у квітні Україну сколихнув резонансний скандал із забезпеченням 14 ОМБр, військові якої втратили по 30 кілограмів на позиціях. Після розслідування Міноборони України підтвердило недостатнє забезпечення також у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО.

Практикують у піхоті навіть доставку готових страв, але кожного дня, на жаль, цього забезпечити не можна.

"Коли є можливість приготувати, є для цього всі умови й людина, котра може це зробити, – робимо", – відзначив "Сапер".

Бійці замовляють книжки, журнали або щось на кшталт тетріса.

Командир також поділився, що іноді бувають такі запити, що він не розуміє, нащо це треба. Тож, на його думку, якщо такі речі замовляють, то у людей все необхідне уже є.

На позиції воїнів відправляють "на легкому" – з бронежилетом і рюкзаком до 10 кілограмів. Решту речей доставляють – цигарки, воду, їжу, змінні речі.

Як піхотинці повертаються з нуля?

Час повернення піхоти з позиції залежить від погоди. Якщо умови дозволяють, то це може зайняти 2 – 3 години. Якщо ж погода не заважає працювати ворожим дронам, то доба або й більше.

Вихід відбувався маршрутом, який контролює противник. На жаль, з цієї позиції альтернативного маршруту не було. Виходили хлопці близько тижня, якщо точніше – 5 днів. Але всі виїхали цілі,

– розповів "Сапер" про нещодавнє складне повернення.

Після повернення піхотинці на місці відпочинку миються, їдять та відпочивають добу. Потім вони вирушають у батальйонний хаб, де з ними, зокрема, займаються психологи, іноді масажисти.

Опісля хтось їде у відпустки, інші – на полігон для покращення навичок.

Потім бійців чекає наступний вихід.

Що зараз відбувається на фронті?

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 7 травня повідомив, що Росія почала весняно-літній наступ. Наразі в окупантів фаза не накопичення ресурсу, а скоріше його витрачання.

Також аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 6 травня повідомили, що ворог продовжив операції на фронті. Зокрема, просунувся на півночі Сумщини та намагався просунутися на північ від Харкова. Водночас ЗСУ контратакували, зокрема на Запоріжжі.

Ситуацію на Сумському напрямку прокоментував командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер" 24 Каналу. За його словами, росіяни пробують пролізти хоча б десь, але зазнають невдач.

Що кажуть експерти про війну?

Послаблення військової допомоги Заходу відзначається уже впродовж тривалого часу. Водночас, за словами адмірала Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу, українська армія демонструє надзвичайну ефективність у відбитті атак та деокупації територій.

Росія ж прорахувалася у війні через 3 ключові фактори. Путін переоцінив власні сили, готовність українців боронити країну і те, що військові самостійно зайняли оборону там, де ворог не очікував. Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий зазначив 24 Каналу, що зараз для Росії взяти Київ навіть складніше, ніж атакувати країни-члени НАТО.