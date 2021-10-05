Пік епідемії коронавірусу в Україні ще попереду, зараз – середина хвилі, – Данілов

Україна ще не наблизилась до піку пандемії коронавірусу. Тим часом у РНБО презентували систему моніторингу "СОТА", яка здійснює повний моніторинг процесів задля ухвалення усіх рішень щодо протидії COVID-19.

Про це, як повідомили джерела 24 каналу, розповів секретар РНБО Олексій Данілов у Ситуаційному центрі.

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Пік захворюваності ще попереду

За словами Данілова, Україна поки не дісталась піку захворювань, наразі це – лише середина хвилі. Вже на кінець місяця хворими на COVID-19, як очікується будуть зайняті 50 – 55 тисяч ліжок у лікарнях. Саме тому уже підготували 88 тисяч ліжкомісць.

У РНБО запустили в експлуатацію систему "СОТА"

У Раді нацбезпеки та оборони розробили та вже запустили інформаційно-аналітичну систему "СОТА". Вона забезпечує повний моніторинг всіх процесів, який дозволить ухвалювати рішення щодо протидії коронавірусу.

Що забезпечує "СОТА":

зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел;

ефективний моніторинг стану національної безпеки по понад 20 напрямах;

таким чином, координується діяльність державних органів.

Які є напрямки системи?

Соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, події у зоні проведення ООС, поширення захворюваності COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування у контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо.

У РНБО наголосили, що система матиме три рівні обробки інформації: загальнодоступний, для службового користування та таємний.

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Системою користується президент

У РНБО зауважили, що інформація про коронавірус в Україні оновлюється щодня – після опівночі. Доступні усі дані про вакцинацію – в розрізі статі та віку, а також про те, які наявні вакцини та в якій кількості. Раніше інформація не була в публічному доступі, проте президент Зеленський дав завдання розсекретити дані. Закритими залишаються лише дані, які стосуються військових.