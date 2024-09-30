Пилова буря накрила район Каспію: що зараз відбувається в Україні

В Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня синоптики спостерігають пилову бурю і високу запиленість повітря. Часточки цієї запиленості також потрапили й в атмосферу України.

Ці дрібні часточки пилу до нашої держави переніс вітер. Про це повідомили у своєму телеграм-каналі синоптики з Укргідрометцентру.

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Що зараз відбувається в Україні із запиленістю

В Укргідрометцентрі наголосили, що вітер з південного сходу переносить повітря, що походить з Каспійського регіону, та піднятий пил у вигляді його найдрібніших частинок у верхні шари атмосфери України.

Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей,

– розповіли синоптики.

За даними метеорологів, погіршує ситуацію також місцева сухість земної поверхні, що додає до запиленості місцеві пилинки та часточки ґрунту, які здіймає вітер.

Синоптики також опублікували супутникові знімки, який саме вигляд має запиленість над Україною.



Запиленість в Україну прийшла з Каспію / Фото Укргідрометцентру

"Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря", – пояснили в Укргідрометцентрі.



Часточки пилу з Каспію потрапили й в атмосферу України / Фото Укргідрометцентру

На територію Київської області пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.