Пил з Каспію потраплятиме в Україну хвилями: коли буде на Київщині

В Каспійській низовині станом на сьогодні 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вже незабаром пил потрапить і на територію Київської області.

Таким чином до Київщини пил потрапить орієнтовно 1 та 2 жовтня. Таку інформацію повідомили в Укргідрометцентрі.

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Коли пил дійде до Київської області

"Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери", – йдеться у повідомленні українського гідрометцентру.

Наразі цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.

На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу першого жовтня,

– додають у гідрометцентрі.

Погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер. За даними фахівців, ця проблема утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

Зазначається, що пил потраплятиме в Україну хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

До слова, жителі Полтави, Сум, Харкова, Дніпра та деяких інших міст скаржаться на неприємний запах, а також розповідають про тяжкість у повітрі. Повідомлялося про "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії.