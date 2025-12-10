З дитинства мріяв бути льотчиком: що відомо про полеглого пілота Су-27 Євгенія Іванова

Підполковник Іванов Євгеній Віталійович, льотчик другого класу, старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації, загинув 8 грудня опівдні на східному напрямку, виконуючи своє останнє бойове завдання. Йому назавжди залишилося 48 років.

Чоловік був досвідченим офіцером бригади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 39 бригаду тактичної авіації.

Що відомо про Євгена Іванова?

Свою службу в Збройних Силах України Євген розпочав ще у 1995 році, присвятивши небу й військовій авіації майже три десятиліття. Родом із Харкова, він з дитинства мріяв стати льотчиком і пройшов шлях від юного курсанта Харківського інституту льотчиків до справжнього аса.

Іванов здійснив понад 200 бойових вильотів на винищувачі Су-27, знищуючи окупантів на різних напрямках фронту, збивав ворожі повітряні цілі, завдавав ударів по наземних об’єктах противника, брав участь у десятках складних повітряних операцій.

За мужність та героїзм його нагородили орденом "За мужність" II та III ступенів, відзнакою Президента України "За оборону України", а також медаллю "Залізний хрест".

У свій останній політ підполковник Іванов вирушив так, як робив це все життя – спокійно, впевнено та до кінця, чесно виконуючи свій обов’язок. Він загинув, залишаючись вірним присязі та справі, якій служив із честю,

– розповіли у бригаді.

Там також додали, що в Євгенія залишилися дружина та маленький син. Для рідних і побратимів він назавжди буде світлою, мужньою та гідною людиною, яка жила небом і захищала рідну землю.

