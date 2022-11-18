У США пілот висунувся з літака, щоб дістати телефон, який забув пасажир: цікаве відео

Американська авіакомпанія Southwest Airlines опублікувала цікаве відео, як пілот витягнувся з кабіни літака, щоб дістати мобільний телефон. З'ясувалося, що це був загублений гаджет пасажира.

Пілоти не лише вправно керують літаками, а й дбають про комфорт своїх пасажирів. Інцидент з телефоном трапився в аеропорту Лонг-Біч у Лос-Анджелесі.

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Чому пілот потягнувся за телефоном

Пасажир літака забув свій телефон, коли очікував на рейс. Забутий гаджет помітив інший пасажир і повідомив про нього екіпаж рейсу. Однак посадка на літак вже завершилася й повітряне судно готувалося до злету.

Утім працівники аеропорту оперативно спрацювали. Вони розповіли про загублений телефон пілоту і той вирішив допомоги пасажиру. Капітан запропонував працівникам підкинути гаджет до нього в кабіну.

Пілот висунувся з літака й намагався дістати телефон, який йому передавав працівник аеропорту. Співробітнику довелося кілька разів підстрибнути, щоб дотягнутися до капітана. Спроба була успішна – пілот забрав телефон.

Як пілот дотягався до телефона, який загубив пасажир: відео

До речі, авіакомпанія опублікувала відео 13 листопада – у Всесвітній день доброти.