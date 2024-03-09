Втомилися працювати: пілоти пасажирського лайнера водночас заснули під час рейсу

Пілот і другий пілот авіакомпанії Batik Air, що летіла з Південно-Східного Сулавесі до Джакарти, заснули просто під час рейсу. Попри такий небезпечний конфуз, ніхто, на щастя, не постраждав.

Зазначається, що командир борту напередодні вильоту кілька разів прокидався вночі, щоб допомогти дружині доглядати за немовлятами. Саме тому він не зміг нормально виспатися перед вильотом. Обидва пілоти пройшли перевірку стану здоров'я, а також отримали негативний тест на алкоголь. Вони придатні до роботи.

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Як пілоти заснули

У звіті Національного комітету з безпеки на транспорті від 27 лютого розповіли, що інцидент стався приблизно за пів години після вильоту. Капітан польоту, який не відпочив достатньо перед рейсом через догляд за дітьми, попросив у другого пілота перерву.

Його прохання було задоволене і другий пілот взяв на себе управління бортом. Однак згодом і той ненавмисно заснув.

Через 12 хвилин після останньої записаної передачі данних, у пілота запитали, скільки часу потрібно літаку, щоб продовжувати рух за поточним курсом. Однак земля не отримала відповіді. Попри численні спроби встановити зв'язок, включаючи дзвінки інших пілотів, BTK6723 не відповів.

Через 28 хвилин після останньої передачі командир борту прокинувся, усвідомивши, що борт відхилився від курсу. Він виявив, що його напарник також заснув і розбудив його, після чого відповів на дзвінки інших пілотів. Пілот повідомив, що нібито виникли проблеми зі зв'язком, тому він не відповідав. Борт продовжив рух та успішно приземлився у Джакарті.

Інциденти у робочий час