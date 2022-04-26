Пілоти приземлились на окупованій території, – Синєгубов про збитий Су окупантів на Харківщині

На Харківщині наші захисники 25 квітня збили всепогодний винищувач-бомбардувальник Су-34. Російські пілоти розбилися, проте не потрапили в полон.

Річ у тім, що вороги змогли приземлитися на тимчасово окупованій частині області. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.

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Могли приземлитись лише тіла

Посадовець розповів, що зараз на Харківщині тривають запеклі бої одразу в кількох місцях. Росіяни продовжують обстрілювати позиції наших захисників, проте все ж отримують гідну відсіч. Так і сталося з цим "приземленим" винищувачем.

Сьогодні мали успіхи, збили ворожий Су-34 у Балаклійському напрямку. На жаль, пілотів не затримали, вони приземлилися на окуповану територію,

– сказав голова ОВА.

Проте він додав, що могли росіяни й не вижити. Адже, зважаючи на характер пошкоджень винищувача, найімовірніше приземлилися вже тіла пілотів.

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