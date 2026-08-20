Нова висота: пілоти СБУ та Нацгвардії побили рекорд збиття російських БпЛА перехоплювачами Sting

Українські пілоти встановили нові рекорди за висотою збиття російських БпЛА швидкісними дронами-перехоплювачами Sting. Операції виконували бійці "Альфи" СБУ та Нацгвардії.

Про це для 24 Каналу повідомили в компанії "Дикі Шершні".

Що відомо про нові рекорди зі збиття дронів?

На початку серпня пілот Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (ЦСО "Альфа"СБУ) уразив ворожу ціль на висоті 6 955 метрів.

А вже за тиждень екіпаж "Клевер" загону безпілотних систем "Грім" 27-го окремого полку Нацгвардії імені князя Святослава Ярославовича (27 ОП НГУ) перехопив російський БпЛА на висоті 7 472 метрів.

Попередній рекорд висоти ураженої цілі встановив 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого Держприкордонслужби, бійці якого знищили російський безпілотник на висоті 6 858 метрів.

Збиття ворожого безпілотника: дивіться відео, надане 24 Каналу

Полювання на ZALA Z-20

Нагадаємо, протягом останніх місяців успішні збиття ворожих цілей перехоплювачами Sting регулярно фіксуються на висотах 6 – 7 кілометрів.

Більшість ліквідованих цілей – це російські розвідувальні БпЛА ZALA Z-20. Ворог спрямовує їх усе вище, намагаючись сховатися від української ППО. Втім, майстерність пілотів Sting доводить: в українському небі безпечних місць для окупантів немає.

Вартість одного безпілотника ZALA Z-20 оцінюється у 200 000 доларів. Відтак, знищення кожного такого російського БпЛА завдає відчутних збитків ворогу, і що важливіше – нівелює спроби окупантів проводити аеророзвідку та коригувати свої удари.

Слід також зазначити, що окрім знищення ворожих розвідників, швидкісний дрон-перехоплювач Sting з осені минулого року незмінно обіймає перше місце за кількістю збитих російських безпілотників типу "Шахед".

За підтвердженими даними, від початку 2026 року за допомогою цих перехоплювачів бойові підрозділи Сил оборони знищили понад 11 000 російських безпілотників "Шахед"/"Герань" та "Гербера" різних модифікацій, у тому числі – реактивних. Зокрема, лише протягом липня було уражено понад 2000 ворожих цілей такого типу.