Пилова буря накриває міста України: люди скаржаться на проблеми з диханням

Від ранку 30 вересня низку регіонів України накрила пилова буря. Місцеві скаржаться, що через смог їм важко дихати, а кадри з міст нагадують локації для фільму "Дюна".

В одному з обласних гідрометцентрів вже пояснили, з чим пов'язане погіршення якості повітря. Що відомо про пилову бурю, що накрила Україну, передає 24 Канал.

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Пилова буря в Україні

Українські міста 30 вересня накрила пилова буря. Жителі Полтави, Сум, Харкова, Дніпра та деяких інших міст скаржаться на неприємний запах, а також розповідають про тяжкість у повітрі.

У Сумському гідрометцентрі пишуть, що серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії.

Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер. Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині,

– зазначають метеорологи.

В гідрометцентрі радять обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна.

Надходження бурі з території Росії підтверджує чеський вебсайт Windy, що надає послуги інтерактивного прогнозу погоди. За данними сервісу, пилові потоки повітря рухаються саме з району Каспійського моря, і охопили фактично всю лівобережну частину України.

Пилові потоки, що сунуть на Україну / Windy

Також моніторингові сервіси показують погіршення індексу якості повітря в частині областей, які накрила пилова буря. Наразі якість повітря прийнятна, однак для деяких людей, надзвичайно чутливих до забруднення, може існувати помірний вплив на здоров'я.

Індекс якості повітря по різних регіонах / фото IQAir