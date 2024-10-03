Погодні сюрпризи будуть ще не раз: які кліматичні зміни чекають Україну

Останніми роками в Києві спостерігається незвичайне явище: коли після довгої сухої спекотної погоди до нас приходить сильний вітер, який несе дрібний, майже непомітний пил, як туман.

Пилова буря в Україні

Декілька днів тому кияни (як і мешканці інших міст) спостерігали "задимлення" повітря, сонце в мареві, стало важко дихати і прогулянки перестали приносити задоволення. До того ж додався сморід від горіння лісів і торф'яників, що також є результатом аномальної посухи. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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За даними спостережень метеостанції на проспекті Науки в Києві, середньомісячна температура повітря у вересні дорівнювала +20,6 градуса, що на 5,7 градуса вище за кліматичну норму. Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року, перемістивши минулорічний на другу сходинку. За місяць у столиці було зафіксовано 11 температурних рекордів.

До того ж опадів випало 36% від кліматичної норми. Тобто ми потрапили до реальних кліматичних змін, і ще не один раз будемо спостерігати погодні сюрпризи.

Та до чого тут пилові бури? Бо ці зміни стосуються не тільки Києва, а і сусідніх та, навіть, віддалених територій. Наприклад, наші східні та південні регіони, які через близькість до місця утворення пилової бурі першими зустрічають запилене повітря, страждають більше. А до Карпат вона вже не дійде.

Нинішня пилова буря прийшла до нас з пустель та напівпустель Каспійського регіону (Каспійської низовини). Там величезна кількість дрібного пилу закрутилась потужними вітрами і почала переміщуватися на північний захід, саме до України.

Нові кліматичні виклики можуть стати повсякденними

Єдиний ефективний спосіб боротьби з таким дрібним пилом – дощі, однак, поки їх недостатньо, як і для природного гасіння пожеж. Тож, поки не задощить, будемо відчувати сморід пожеж і пил.

На щастя, ця пилова маса вже покидає нашу країну. Та це не означає, що не повернеться така сама напасть з іншого боку (наприклад, у квітні 2023 року до нас прийшла пилова хмара аж з Сахари).

Пустелі починають впливати на всіх мешканців Землі, через потужні атмосферні переноси і розширення. Так, ООН зазначає, що до 2070 року в регіонах, що страждають від опустелювання, ймовірно буде проживати до 70% людства. А це означає, що те, від чого ми страждаємо сьогодні, може стати повсякденням.

Однак зберігаємо оптимізм і здоровий глузд. Пристосуємося! Будемо вирощувати гарний виноград та банани. Однак сьогодні пити більше води не завадить, бо нею ми виводимо не потрібні організму речовини. Та поки відчуваємо задимлення, слід менше перебувати на "свіжому" повітрі. Тримаємось!