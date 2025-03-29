Південь України накрила пилова буря: кадри з'явилися у мережі

Пилова буря накрила південні області України. Зокрема під негодою опинилися Одещина та Миколаївщина.

Пориви вітру сягають 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Пилова буря накрила південь України

Пилова буря 29 березня накрила південні регіони України. Особливо негода торкнулася Одещини та Миколаївщини.

Пориви вітру можуть сягати від 15 до 20 метрів за секунду. Негода може спричинити ускладнення на дорогах, погіршення якості повітря та перебої у роботі важливих підприємств.

У мережі поширюють відео з пиловою бурею, що суне на Одещину з Миколаївської області. На них можна побачити, що пил справді суттєво погіршує видимість на дорогах. Якість повітря також навряд чи сприятлива для прогулянок чи провітрювання будинків.

Пилова буля досягає Одеської області: дивіться відео

Пилова буря на Півдні України: дивіться відео