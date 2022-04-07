Pink Floyd випустив пісню з вокалом Андрія Хливнюка "Ой у лузі червона калина"

Легендарний гурт Pink Floyd випустив першу за 28 років пісню "Hey Hey Rise Up". Музиканти використали вокал Андрія Хливнюка – соліста гурту Бумбокс.

Кавер отримав назву "Hey, Hey, Rise Up"

Таким чином гурт висловив підтримку Україні у війні, яку розпочала Росія. Усі кошти від прослуховування пісні підуть на гуманітарну допомогу українцям.

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Востаннє гурт випускав нову оригінальну музику 28 років тому.

Ми, як разом з українцями відчуваємо лють і розчарування від підлого вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу,

– зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор.

Новий трек Pink Floyd "Hey Hey Rise Up": дивитись відео

Вокал Андрія Хливнюка, який зараз захищає нашу країну у складі Національної патрульної поліції міста Києва, гурт взяв із записаного на Софійській площі в Києві живого виконання пісні "Ой у лузі червона калина".

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