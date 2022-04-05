Піротехніки показали, скільки снарядів вже знайшли у звільненій від окупантів Бучі
Джерело:телеграм ДСНС
У звільненій від ворога Бучі постійно працюють піротехніки. Вони очищають дороги й будинки від боєприпасів, які залишили росіяни.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій оприлюднили фото й відео снарядів, які вже виявили на території Бучі, що на Київщині.
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Снаряди росіян у Бучі
Щодня піротехніки ДСНС Київщини очищують території, дороги, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів,
– зазначили надзвичайники.
Снарядів російські окупанти після свого відступу залишили у місті чимало. У ДСНС також оприлюднили фото й відео знахідок.
Зауважимо, за кілька днів з Бучі, яку нещодавно визволили українські захисники, вивезли вже понад 400 тіл вбитих мирних жителів. Однак насправді жертв значно більше, адже щодня виявляють нових загиблих – людей, яких катували й вбивали російські окупанти.
Боєприпаси, які надзвичайники знайшли в Бучі: Фото ДСНС
Росіяни залишили в Бучі багато снарядів: дивіться відео