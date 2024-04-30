Що означають різні орнаменти і кольори на писанках: символи, значення яких варто знати

Виготовлення писанок до Великодня досить сакральне і символічне заняття. Вважають, що приступати до розпису писанок слід після молитви, з чистим тілом і душею. Причому кожен символ, який наносять на писанку, має особливе значення, як і колір крашанок.

Розпис української писанки має понад 100 символічних малюнків. 24 Канал розповідає, про їхнє значення детальніше.

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Кольорова гама і символізм

У писанкарстві червоний колір – відображення радості, життя та любові, жовтий – це Місяць, зорі та врожай.

Зелений – багатство та буяння рослинного світу, блакитний – чисте небо та здоров'я. Охра – це матінка-земля, а чорний з білим – пошана до померлих родичів та їхніх душ.

Різноманістність орнаментів

Різні регіони мають свої традиції та значення, а ще з часом вони вносили свої корективи у цю традицію і передавали знання від покоління до покоління.

Що означають символи на писанці

. Основні орнаменти, що використовуються для виготовлення писанок: Сонце, хрест, зоря, квіти, гілка, спіраль, дерево життя.

Сонце – один із найпопулярнішийх видів орнаменту, він символізує світло і нове життя.

Хрест – чотири напрямки, пори року або сторони світу. Щоправда, в християнстві – це символ страждань, віри і воскресіння.

Зірка – є символом сонця і ранкової зорі. Візерунок означає любов. Раніше наші предки у такий спосіб зізнавались у коханні. Вважалось, якщо вам подарували писанку з зірками – людина має до вас почуття.

Сварга (ламаний хрест) – символізує добро і захист від темних сил.

Нескінченник або кривулька – знак води. Будучи необхідною для всього живого, вода одночасно могла бути злою і невблаганною під час весняного водопілля.

Кінь – образ безстрашного віщуна віри, нестримного, готового до самопожертви.

Птах – символізує зародження життя, родючість, достаток, є символом Вознесіння до Бога.