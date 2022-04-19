Пішли з усіх сторін, авіація працює потужніше, – Гайдай про наступ росіян на Сході

Російські військові почали масований наступ на Донбасі. Окупанти Путіна здійснюють більш масовані обстріли, застосовуючи авіацію.

Наступ розпочався, – Гайдай

Про ситуацію на Донбасі під час брифінгу розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал. Він заявив, що в Луганській області відчувають хвилю російського наступу, яку передбачали протягом останніх тижнів.

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Гайдай повідомив, що в порівнянні з попередніми тижнями Росія більше застосовує авіацію та обстрілює міста Луганщини.

Ми зараз відчуваємо ту довгоочікувану хвилю російського нападу. Вони вже пішли з усіх сторін. Пішли більш масовані обстріли. Вже в рази більше авіація відпрацьовує по наших містах, по всій лінії оборони. Тому констатуємо факт, що наступ розпочався,

– сказав він.

У Попасній та Рубіжному позиційні бої

Гайдай зазначив, що у Попасній та Рубіжному постійні тривають позиційні бої. За його словами, ворог нічого не може зробити й втрачає людей та техніку.

Очільник Луганської ОВА зазначив, що українські військові збивають російські безпілотники й літаки та нищать ворожу техніку.

"Тримаються. Тримають оборону", – резюмував він.

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