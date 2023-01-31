У Києві продовжують будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів: дивовижні фото

У Києві продовжать будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський. Воно розпочалося у 2020 році.

Гроші на будівництво дали меценати. Про це розповів міський голова Віталій Кличко.

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Будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів продовжать

Кличко розповів, що столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке триває з 2020 року за гроші меценатів.

Гроші з міського бюджету не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це – цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта. На початок 2023 року вже встановили 3 опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали,

– зауважив мер.

За гроші, які надала Метрополія Великого Парижу:

завершать встановлення 4-ої опори мосту,

закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції,

придбають металоконструкції.

За проєктом, міст спиратиметься на 4 опори, 2 з яких розташовані у протоці. Його ширина становитиме 4 метри, а довжина – 164 метри.

"Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме. Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори та фауни", – зазначив Кличко.

Дивіться візуалізацію мосту / Фото Віталія Кличка

Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР

Кличко зустрівся в Давосі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінком. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю банку з Києвом.

"Сьогодні столиця реалізовує спільно з ЄБРР кілька великих і важливих проєктів. Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці", – розповів мер.

За словами міського голови, Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР, зокрема: