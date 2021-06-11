Пішов складати іспит і не повернувся: на Миколаївщині розшукують студента

На Миколаївщині поліція оголосила у розшук студента Дмитра Шаламая. Хлопець вийшов з гуртожитку зранку 8 червня і більше не повернувся.

Шаламай вийшов з гуртожитку на вулиці Крилова близько 09:30. Невідомо, чи хлопець вже повнолітній, адже правоохоронці повідомили лише рік його народження – 2003.

Читайте також Через відмову перемикати канал: на Миколаївщині син вбив власного батька

Як з'ясувалось, в університеті хлопець так і не з'явився. Наразі його місце перебування невідоме,

– розповіли у поліції.

Що відомо про Дмитра Шаламая

Хлопець – середньої тілобудови та ростом 180 – 185 сантиметрів. Волосся у нього темно русяве та коротке, а очі карі. На шиї з лівої сторони у Дмитра є родимка.

Востаннє студент був одягнений у джинси синього кольору, футболку та кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє важливою інформацією щодо зникнення хлопця, телефонувати за номером 063 535 43 70, або на лінію 102.