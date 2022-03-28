Пішов в тероборону, щоб вивозити призовників за кордон, – ДБР затримала зловмисника

Дехто вирішив скористатися воєнним станом для власного збагачення. І для цього навіть записався до територіальної оборони. Але українські правоохоронці виявляють таких.

На час війни України проти Росії, в нашій державі було оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтак військовозобов'язаним чоловікам заборонено покидати межі країни.

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Та є ті, хто хоч втекти з України. І знаходяться ті, хто готовий їм в цьому допомогти. Але на обидві групи очікує покарання.

Мешканець Одещини організував канал переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон – в Молдову. Для цього він записався до лав місцевої тероборони. І для "прикриття" своїх злодіянь він використовував відповідне посвідчення.

За свої "послуги" брав 5 тисяч євро з людини.

Під час чергової спроби переправити двох призовників за кордон чоловіка та його спільника було затримано.

Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі.