Пішов в тероборону, щоб вивозити призовників за кордон, – ДБР затримала зловмисника
Джерело:Державне бюро розслідувань
Дехто вирішив скористатися воєнним станом для власного збагачення. І для цього навіть записався до територіальної оборони. Але українські правоохоронці виявляють таких.
На час війни України проти Росії, в нашій державі було оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтак військовозобов'язаним чоловікам заборонено покидати межі країни.
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Та є ті, хто хоч втекти з України. І знаходяться ті, хто готовий їм в цьому допомогти. Але на обидві групи очікує покарання.
Мешканець Одещини організував канал переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон – в Молдову. Для цього він записався до лав місцевої тероборони. І для "прикриття" своїх злодіянь він використовував відповідне посвідчення.
За свої "послуги" брав 5 тисяч євро з людини.
Під час чергової спроби переправити двох призовників за кордон чоловіка та його спільника було затримано.
Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі.