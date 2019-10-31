Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"

Кулеметник з позивним "Плюшкін" на фронті вже більше ніж пів року, але вважає, що він сюди "тільки прибув". Для нього все просто і штатно. Коли стріляють – хлопці просто відстрілюються.

Пил та вибоїни фронтової дороги, прострелений знак "Попасна". Попереду взводна вогнева позиція якоїсь роти і батальйону 59-ї Окремої механізованої бригади Збройних сил України. Коли треба довбати міліметр за міліметром важкий кам'янистий торф, щоби забезпечити собі укріплення, – "очам страшно, а руки роблять".

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І лише коли мова заходить за доньку, голос чоловіка починає злегка тремтіти, а на очах мало не з'являється сльоза. Але рука залишається твердою, тримаючи важкий ПКМ. Саме так, як і повинна працювати правиця доброго кулеметника, щоби влучна черга швидко та ефективно залишала серед ворожих бойових порядків "гарячі вакансії". І це не дивно, адже скромний український хлопець Богдан із позивним "Плюшкін" – справжній герой. Один із тих, хто поверне мирне небо над Українським Донбасом та синьо-жовті прапори над Кримом.

– Давно воюєте?

– 7 місяців.

– Як батьки?

– Нормально.

– Знають, де Ви?

– Ні. Я їм не казав.

– Часто тут буває стрільба?

– Не дуже. Але трохи буває.

– Що робите у таких випадках?

– Відстрілюємося.

– Вдало?

– Більш-менш.

– Що було найважче за цей час?

– Я тільки приїхав. У мене ще нічого такого не було тут, щоби називати це найважчим.

– Для людини іноді не те що відстрілюватися, ніготь зламати важко…

– Як для кого. Я наче переборов цей страх. Захотів. Прийшов. Будемо пробувати.

– Як пройшов Ваш перший бій?

– Нормально.

– А коли була та межа, до якої вам було страшно, а після якої стало уже легше?

– Ще такої не було межі.

– Що відчуваєте, коли по вас ведуть вогонь?

– Адреналін.

– Заради чого ви тут, чому прийняли для себе таке рішення?

– Ну як, я хочу жити в Україні, а не в Росії. У мене росте дочка, хочу щоби вона жила нормально.

– Скільки років донечці?

– Два.

– Вона ще не знає, де ви, не розуміє?

– Ще ні.

– А як дружина?

– Зразу не хотіла відпускати. Але що поробиш – погодилася. Відпустила.

– Прийняла Ваш вибір?

– Так.

– Чи були якісь, можливо, смішні чи курйозні випадки?

– Тут ще не було. Я тільки сюди приїхав. То я був у навчальному центрі.

– А чим займалися до служби?

– Зоотехніком був.

– Сьогодні не жалієте про такий свій вибір?

– Ні. Поки ні.

– А як хлопці, як колектив?

– Нормально. Хлопці нормальні. Колектив теж. Більшість хлопців тут з досвідом. І розкажуть, і покажуть, як, що, куди.

– А коли прибуває молоде поповнення, важко їх навчати?

– Усе залежить від людини. Якщо людина хоче вчитися – вона буде вчитися.

– Які риси потрібні українському військовому?

– Мужність, справедливість. Щоби він хотів досягти своєї мети і йшов до неї всупереч труднощам.

– Що ви плануєте на майбутнє?

– Продовжувати воєнну кар'єру. Служити далі.

– А якщо війна закінчиться?

– Тоді військову кар'єру. Це заради захисту України, а не заради війни.

– А з якого часу ви зрозуміли, що готові ризикувати життям заради України?

– Коли народилась дочка. Коли я зрозумів, що не заради себе живу, а заради неї.

– Багато людей вважають, що прапори не мають значення, що діти і так, і так будуть в школу ходити…

– Це як для кого. Люди іноді не розуміють нас. Вони хотіли одного. Тепер хочуть другого. Якби було більше єдності – було б набагато краще.

– Тут важка кам'яниста земля. Позиції робили вручну, як вистачало сил?

– Очі бояться, а руки роблять. Щось раніше будували. Щось ми розширили.

– Декілька слів для близьких?

– Мирного неба. Слава Україні!

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