Піски – під контролем України: у ЗСУ спростували брехню росіян та описали актуальну ситуацію

На Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти уже брешуть про нібито захоплення Пісків, однак насправді вони залишаються під контролем України.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал. За його словами, ситуація на Донеччині залишається напруженою і там тривають важкі бої.

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Окупанти намагаються штурмувати Піски

Сергій Череватий наголосив, що Піски – під контролем Збройних Сил України. Ситуація там важка і тривають інтенсивні бої. Уночі 14 серпня росіяни знову спробували штурмувати селище.

Водночас загарбники вже тиждень брешуть про те, що вони нібито повністю контролюють Піски.

Крім Пісків, є ще кілька гарячих точок. Зокрема окупанти намагаються штурмувати Красногорівку, біля Первомайського тривають бої, а 13 серпня ворог знову спробував іти в наступ на Мар'їнку.

Якою є мета окупантів

Піски є фактично передмістям тимчасово окупованого Донецька. Сергій Череватий пояснив, що протягом майже пів року ми спостерігаємо, як збройні сили росії перетворюються на безсилля, тому що ворог не може захопити це селище.

Те, що Піски під контролем України є показником незламності та міцності Збройних Сил України, що дуже не подобається окупантам. Крім того, після захоплення Лисичанська росіяни не мають більше жодних здобутків на фронті. Водночас Череватий наголосив, що й "успіх" росіян у Лисичанську лише є результатом тактичного відступу ЗСУ, який допоміг перегрупуватися нашим військовим і завдавати більше втрат ворогу.

Чи зможуть окупанти використовувати Донецький аеропорт

Речник Східного угруповання військ зазначив, що взяття Пісків, які і кожного населеного пункту, відкриває окупантам шлях для подальших наступів. Однак у контексті саме цього селища, про серйозний вплив на подальші дії окупантів теоретичне захоплення Пісків не матиме.

Водночас біля селища розташований Донецький аеропорт. Однак Сергій Череватий зазначив, що окупанти навряд чи зможуть його використовувати при захоплення селища для подальших дій. Причина цього проста – летовище фактично зруйноване через бойові дії 2014 року – початку 2015. Для відновлення аеропорту потрібні системні роботи.

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13 серпня російські окупанти почали активно поширювати брехню про захоплення Пісків. Тривалий час за селище йдуть важкі бої – однак ціною надзусиль наші воїни відбивають атаки та тримають Піски під своїм контролем.