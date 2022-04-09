Після 21 року перерви: Укрпошта відновлює доставку відправлень залізницею

Укрпошта прийняла рішення відновити доставку відправлень залізницею. Перерва склала 21 рік.

З 9 квітня поштові вагони доставлятимуть пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку. Загалом хочуть ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів.

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Залізна пошта

Насамперед у поштових вагонах будуть перевозитися гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери. Прийом гуманітарних вантажів не проводиться у всіх відділеннях Укрпошти, а тільки у поштамтах, розміщених поруч із центральними залізничними вокзалами.

Ми створили нову послугу спеціально для волонтерів, щоб вони могли швидко та у великих обсягах пересилати відправлення по Україні,

– зауважив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Попри те, що відправлення здійснюється з 5 міст, адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де є відділення Укрпошти.

Що треба знати про відправлення

Вартість одного відправлення вагою до 30 кілограмів та найдовшою стороною до 70 сантиметрів коштуватиме 25 гривень (мінімальна вартість, яка йтиме на підготовку та обслуговування поштового вагона). Сплата коштом отримувача неможлива.

Якщо ж у волонтерів немає можливості сплатити, то посилки будуть прийматися до відправлення, але про це потрібно повідомити оператору. Тоді вартість посилки буде покриватися коштом коштів благодійних фондів.

Посилка може зберігатися у місті призначення до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилку, Укрпошта буде передавати їх волонтерським організаціям та фондам.

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