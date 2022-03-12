Після атак росіян 11 березня у Миколаєві виявили 100 боєприпасів

Росіяни продовжують бомбурдувати українські міста, зокрема вночі вчергове атакували Миколаїв. Лише за добу 11 березня мешканці Миколаєва знайшли в місті 100 боєприпасів.

Окрім того, протягом доби рятувальники загасили 10 пожеж, переважна більшість із них виникла внаслідок ворожого обстрілу.

До теми Окупанти бомбили аеропорт у Кропивницькому і залізничну станцію

Найбільше випадків загоряння сталось в Інгульському районі Миколаєва.

Також, від громадян, протягом доби надано близько 100 заявок про виявлені боєприпаси,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що ворог вів хаотичні обстріли по лікарнях та інтернату – влучив у котельню. Жертв – попередньо немає, 2 людей внаслідок обстрілів зазнали поранень.

Окрім того, за його словами, росіяни змінюють тактику – тепер загарбники стріляють по місту й тікають. Вони розміщуються у навколишніх селах й квартируються там у школах й будинках. Через це українські військові не можуть накривати їх у відповідь.

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Текст Миколаївської міської ради:

Оперативна інформація станом на 08:00, 12 березня. Протягом доби вогнеборці загасили 10 пожеж, переважна більшість із них виникла внаслідок ворожого обстрілу, повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Найбільше випадків сталось в Інгульському районі м. Миколаєва. Також, від громадян, протягом доби надано близько 100 заявок про виявлені боєприпаси.