У Тамбовській області після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля НПЗ, – ЗМІ

Уночі Росія опинилася під атакою дронів. Зокрема, потужні вибухи лунали у Тамбовській області, де нині спалахнула пожежа біля нафтопереробного заводу.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Цікаво, що пожежу після атаки БпЛА підтвердив і губернатор Тамбовської області, передає 24 Канал.

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У Тамбовській області – пожежа після атаки дронів

Губернатор Тамбовської області Максім Єгоров у мережі підтвердив, що регіон опинився під атакою дронів і навіть те, що є прильоти. Він повідомив, що близько 00:40 зафіксували приліт БпЛА у Мічуринському муніципальному окрузі.

Унаслідок "хлопка" сталася пожежа. Єгоров стверджує, що "одиничний спалах" буцімто оперативно ліквідували. Традиційно про руйнування та постраждалих російська влада не повідомляла.

Водночас місцеві жителі стверджують, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба", яка розташована у селі Новомикільське Тамбовської області. У цьому ж населеному пункті розташований і Мічурінський нафтопереробний завод.

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Як повідомив губернатора Тамбовської області, уночі над регіоном буцімто зафіксували 11 безпілотників. Водночас про кількість збитих дронів Єгоров не повідомляв.

Вибухи лунали й в інших регіонах Росії. Зокрема, на атаку дронів бідкалися у Липецькій, Орловській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій та Волгоградській областях.