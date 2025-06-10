Після атаки рівень якості повітря в Києві є шкідливим у кількох районах, – SaveEcoBot

Росія завдала чергового масштабного удару по Києву у ніч на 10 червня. Після ворожої атаки у столиці значно погіршилася якість повітря у кількох районах.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на SaveEcoBot.

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Яка якість повітря у Києві після російської атаки

У місті спостерігається задимленість, спричинена пожежами після нічного обстрілу

Станом на ранок 10 червня рівень якості повітря є шкідливим одразу в кількох районах. Найбільш критична ситуація на проспекті Науки в Голосіївському районі та на лівому березі, зокрема в районі Позняків.