Після блокади Маріуполя з міста вдалося евакуювати до 150 тисяч людей

Від 1 березня Маріуполь перебуває у російській блокаді. Від того часу з міста вдалося евакуювати близько 150 тисяч осіб.

Натомість в облозі й досі залишаються 170 тисяч мешканців міста. Такі дані повідомляє Маріупольська міська рада.

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До блокади, тобто від дня початку повномасштабної війни і до облоги міста, Маріуполь покинули близько 140 тисяч мешканців.

Зі 150 тисяч евакуйований, 71 235 осіб розмістили у Запоріжжі, інших – у навколишніх селах.

Крім того, за даними Маріупольської міськради, російські окупанти примусово депортували в Росію близько 30 тисяч осіб з блокадного Маріуполя.

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